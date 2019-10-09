«Закрывала в темном чулане». В Прикамье женщина издевалась над 10-летней дочерью

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-09T06:26:22+03:00

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В Пермском крае 43-летнюю местную жительницу признали виновной в истязании несовершеннолетней дочери. Женщина издевалась над ребенком

Следователи выяснили, что с января по ноябрь 2018 года жительница Октябрьского района Пермского края систематически издевалась над дочкой. 10-летнюю беспомощную девочку мать на несколько дней оставляла одну дома без еды, закрывала в темном чулане на ночь и выставляла на улицу без одежды. Кроме того, мать постоянно избивала ребенка.

Женщину признали виновной. Девочку забрали у матери и поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка несколько месяцев истязала четверых детей

ИСТОЧНИК KP.RU