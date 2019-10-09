В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-09T12:27:14+03:00

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В Ленинском районе Перми произошел пожар на балконе в многоэтажном доме. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание удалось быстро локализовать, а затем и потушить. Площадь пожара составила 4 кв.метра.

На место ЧП выехали 30 человек личного состава. В пожаре никто не пострадал. В настоящее время по факту пожара сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Перми проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре пострадал мужчина. Пожар произошел утром в воскресенье, 6 октября. В Свердловском районе Перми загорелась комната отдыха в сауне. Площадь пожара составила 10 кв.метров. Пожар удалось быстро потушить. Пожарные справились за 19 минут. Однако хозяин сауны пострадал. Мужчина надышался угарным газом и получил незначительное отравление, но от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU