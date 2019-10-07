2019-10-07T06:46:28+03:00
Происшествия

В Перми на пожаре пострадал мужчина

Пермяк надышался угарным газом
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пожар произошел утром в воскресенье, 6 октября. В Свердловском районе Перми загорелась комната отдыха в сауне.

Площадь пожара составила 10 кв.метров. Пожар удалось быстро потушить. Пожарные справились за 19 минут. Однако хозяин сауны пострадал. Мужчина надышался угарным газом и получил незначительное отравление, но от госпитализации отказался.

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при обращении с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в жилом доме взорвался газ. В деревянном жилом доме в Осе взорвался газ. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 19:50 в воскресенье, 6 октября. На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.Приехав на место, сотрудники МЧС обнаружили, что пожара нет, но стена деревянного многоквартирного дома разрушена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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