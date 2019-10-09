Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-09T12:27:37+03:00

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Следователи межрайонного следственного отдела проведут проверку по факту гибели 64-летнего пермяка. Мужчину придавило трактором.

ЧП произошло в понедельник, 7 октября, в деревне Берег Камы на территории местного предприятия. 64-летний мужчина управлял трактором-погрузчиком и осуществлял работы по сортировке песчано-гравийной смеси. В процессе работы трактор опрокинулся и придавил рабочего. От полученных травм мужчина скончался.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Уже провели осмотр места происшествия и опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские общественники проверили психиатрическую больницу. Общественники проверили психиатрическую больницу на Банной горе. Последний раз ее проверяли в 2018 году. С тех пор в больнице провели косметический ремонт, появились заборы. Но общественники все равно считают, что главные проблемы так и не решились.

ИСТОЧНИК KP.RU