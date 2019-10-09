В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
В полицию обратилась молодая пермячка. Девушка сообщила, что у нее с карты похитили деньги. Оказалось, что карту пермячка обронила во время прогулки с ребенком на городской эспланаде.
Через несколько минут на телефон девушки пришли сообщения о снятии 12 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался пин-кодом, который был записан на оборотной стороне карты.
Сотрудники полиции установили, что деньги были сняты в отделении банка на улице Ленина. По камерам видеонаблюдения удалось засечь преступника.
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты.
Полицейские просят у пермяков помощи в установлении личности злоумышленника.
Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку. На угнанном автомобиле мужчина доехал до магазина, где купил мороженое
ИСТОЧНИК KP.RU