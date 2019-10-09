2019-10-09T10:25:47+03:00
Происшествия

В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты

ЧП произошло в Ленинском районе Перми
Лилия Абибулаева
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Фото: Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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В полицию обратилась молодая пермячка. Девушка сообщила, что у нее с карты похитили деньги. Оказалось, что карту пермячка обронила во время прогулки с ребенком на городской эспланаде.

Через несколько минут на телефон девушки пришли сообщения о снятии 12 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался пин-кодом, который был записан на оборотной стороне карты.

Сотрудники полиции установили, что деньги были сняты в отделении банка на улице Ленина. По камерам видеонаблюдения удалось засечь преступника.

В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты.

Полицейские просят у пермяков помощи в установлении личности злоумышленника.

Всех, кто владеет информацией об этом человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку. На угнанном автомобиле мужчина доехал до магазина, где купил мороженое

ИСТОЧНИК KP.RU

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