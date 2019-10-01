В Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-01T10:16:24+03:00

Фото: скриншот с ГУ МВД по Пермскому краю

На угнанном автомобиле мужчина доехал до магазина, где купил мороженое [видео]

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В Перми сотрудники полиции просят пермяков помочь установить личность угонщика. Преступление было совершено в центре Перми 12 сентября. Мужчина угнал автомобиль ВАЗ-2104, который был припаркован около дома №4 на Екатерининской.

По версии полиции, мужчина угнал машину, доехал на ней до остановки «Язовая» в Мотовилихинском районе. Там злоумышленник оставил машину и пошел в магазин. В павильоне мужчина купил минералку и мороженое. После покупки мужчина пешком пошел в сторону Вышки-2.

Продавец магазина сообщила, что покупатель был пьян.

Автомобиль нашли и вернули владельцу. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность подозреваемого в преступлении.

Приметы злоумышленника: на вид 30-35 лет, мужчина среднего телосложения, рост около 170 см.

Был одет в ветровку черного цвета и синие джинсы. Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить по телефону: 89993635324. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU