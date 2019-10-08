2019-10-08T18:59:20+03:00
Общество

«Сбили и сбежали». В Пермском крае в ДТП погибли трое лосей

Всего же с начала года в Прикамье произошло 75 ДТП с участием диких животных
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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За первую неделю октября в Прикамье неизвестные водители сбили трех лосей, после чего сбежали с места ДТП. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, аварии с животными происходили три дня подряд.

В среду, 2 октября, на 139-м километре трассы ЧусовойГремячинск легковой автомобиль сбил двухгодовалого лося. На следующий день, 3 октября, ДТП произошло в районе деревни Тупица в Ильинском районе. На автодороге Ильинский – Сретинск неустановленный автомобиль сбил полуторагодовалую самку лося. И 4 октября в Большесосновском районе на дороге Большая Соснова – Частые неустановленный автомобиль сбил четырехлетнюю лосиху.

Кстати, размер штрафа за сбитого лося составляет 80 000 рублей.

Всего с начала 2019 года на территории Пермского края зафиксировано 75 ДТП с участием диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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