2019-10-09T07:48:39+03:00
Происшествия

«Лежал посреди дороги». В Прикамье иномарка задавила пешехода

ДТП произошло в ночь на 9 октября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург-Нефтянник.

По предварительной информации, автомобиль «Ауди А5» двигался в направлении поселка Горный и задавил пешехода. Мужчины лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в ДТП погибли трое лосей. За первую неделю октября в Прикамье неизвестные водители сбили трех лосей, после чего сбежали с места ДТП. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, аварии с животными происходили три дня подряд. В среду, 2 октября, на 139-м километре трассы ЧусовойГремячинск легковой автомобиль сбил двухгодовалого лося. На следующий день, 3 октября, ДТП произошло в районе деревни Тупица в Ильинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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