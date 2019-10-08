"Била и держала голодом". Пермячка несколько месяцев истязала четверых детей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-08T15:30:39+03:00

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В Пермском крае 28-летняя местная жительница обвиняется в истязании малолетних детей. Женщина издевалась над ними и не выполняла родительские обязанности.

Следователи установили, что жительница поселка Октябрьский в течение нескольких месяцев избивала четверых несовершеннолетних детей. Кроме того, горе-мать морила малышей голодом, оставляла зимой одних в доме без отепления.

В отношении 28-летней женщины возбуждены уголовные дела. Условия жизни детей находятся под контролем органов опеки. Решается вопрос об изъятии детей и лишении матери родительских прав.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 53-летняя женщина. Из окна второго этажа на улице Таборская выпала 53-летняя женщина. Очевидцы сообщили об этом в «скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU