"Била и держала голодом". Пермячка несколько месяцев истязала четверых детей
В Пермском крае 28-летняя местная жительница обвиняется в истязании малолетних детей. Женщина издевалась над ними и не выполняла родительские обязанности.
Следователи установили, что жительница поселка Октябрьский в течение нескольких месяцев избивала четверых несовершеннолетних детей. Кроме того, горе-мать морила малышей голодом, оставляла зимой одних в доме без отепления.
В отношении 28-летней женщины возбуждены уголовные дела. Условия жизни детей находятся под контролем органов опеки. Решается вопрос об изъятии детей и лишении матери родительских прав.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упала 53-летняя женщина. Из окна второго этажа на улице Таборская выпала 53-летняя женщина. Очевидцы сообщили об этом в «скорую помощь».
ИСТОЧНИК KP.RU