В Перми с высоты упала 53-летняя женщина

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-08T07:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в ночь на 8 октября. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в Свердловском районе Перми с высоты упала женщина.

Из окна второго этажа на улице Таборская выпала 53-летняя женщина. Очевидцы сообщили об этом в «скорую помощь». Врачи, приехавшие на место, осмотрели пермячку и с сочетанной травмой отправили в клинческую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса. В понедельник, 7 октября, в дверях автобуса застряла пенсионерка. По сообщению очевидцев, женщина не успела зайти и ее зажало. Водитель начал движение и только потом стал закрывать двери. Пенсионерка в этот момент находилась еще на входе в автобус. Пассажиры стали кричать. Очевидцы отмечают, что водитель открыл двери, но даже не извинился перед пострадавшей пенсионеркой.

ИСТОЧНИК KP.RU