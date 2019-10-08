2019-10-08T13:08:12+03:00
Дом. Семья

«Жался в угол от страха». В подъезде многоэтажки в Прикамье нашли енота

Малыша забрали в ветклинику
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ЧусовойФото: ЧП Чусовой
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Жители многоэтажного дома в Чусовом, выйдя на лестничную клетку, обнаружили необычного зверька. Присмотревшись, поняли, что новый житель - енот. Малыш сидел на полу и жался в угол от страха.

Жители выложили фото енота в социальные сети и вызвали специалистов. Зверька передали сотрудникам ветеринарной клиники. В социальных сетях сообщают, что если через два дня хозяин не найдется, то енота отпустят в лес.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложного характера породистого кота отдали в приют. Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют. Винсент очень боязливый кот и с трудом доверяет людям. Для Винсента - жизнь это страшная темная улица, где каждый прохожий хочет его жестоко убить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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