«Боится каждого шороха». Из-за сложного характера породистого кота отдали в приют
Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.
Винсент очень боязливый кот и с трудом доверяет людям. Для Винсента - жизнь это страшная темная улица, где каждый прохожий хочет его жестоко убить. Он не чувствует себя в безопасности и постоянно защищается. Хозяева не смогли справиться с его нападками и, сперва, удалили когти, а потом отдали питомца в приют.
Фото: приют "Матроскин"
Волонтеры уверены, сто Винсент не безнадежен.
- Мы верим, что в его сердце есть много любви! Просто ему нужен сильный и настойчивый человек, который не испугается его "брони", не отступится...Потому что там, за этой агрессией и страхом, скрывается добрый и очень нежный котик. Просто ему нужно время и любовь. Много любви! - пишут волонтеры приюта «Матроскин»
ИСТОЧНИК KP.RU