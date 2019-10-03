2019-10-03T06:54:00+03:00
Дом. Семья

«Боится каждого шороха». Из-за сложного характера породистого кота отдали в приют

Волонтеры пермского приюта ищут Винсенту дом
Лилия Абибулаева
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Фото: приют "Матроскин"Фото: приют "Матроскин"
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Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.

Винсент очень боязливый кот и с трудом доверяет людям. Для Винсента - жизнь это страшная темная улица, где каждый прохожий хочет его жестоко убить. Он не чувствует себя в безопасности и постоянно защищается. Хозяева не смогли справиться с его нападками и, сперва, удалили когти, а потом отдали питомца в приют.

Фото: приют "Матроскин"

Фото: приют "Матроскин"

Волонтеры уверены, сто Винсент не безнадежен.

- Мы верим, что в его сердце есть много любви! Просто ему нужен сильный и настойчивый человек, который не испугается его "брони", не отступится...Потому что там, за этой агрессией и страхом, скрывается добрый и очень нежный котик. Просто ему нужно время и любовь. Много любви! - пишут волонтеры приюта «Матроскин»

ИСТОЧНИК KP.RU

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