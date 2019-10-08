В Перми у оперного театра установили новые светильники

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-08T11:49:21+03:00

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В театральном сквере завершился первый этап ремонта сетей освещения. У оперного театра уже установили новые светильники, которые полностью соответствуют историческому облику места.

Рабочие проложили новый кабель и установили фонари со светодиодными лампами. В следующем году в театральном сквере продолжат устанавливать новые светильники.

- В июне 2020 года планируется продолжить ремонт освещения на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской, включая площадь перед театром оперы и балета, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начинает работать новый оператор такси. Компания «Ситимобил» уже начала набирать водителей. Представители нового оператора даже пытаются переманить сотрудников у конкурентов. Компания уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU