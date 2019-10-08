В Перми начинает работать новый оператор такси

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-08T10:48:05+03:00

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Новый сервис заказа такси вот-вот выйдет на пермский рынок. Издание «Business Class» сообщает, что компания «Ситимобил» уже начала набирать водителей. Представители нового оператора даже пытаются переманить сотрудников у конкурентов.

Компания уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пообещали полностью избавить город от «нелегалов» за рулем. Такси превратилось в небезопасный вид транспорта. Случаи, когда пермские таксисты становятся виновниками различных ЧП с пассажирами, у всех на слуху. В минтрансе объяснили, что с апреля этого года начали отлавливать таких «нелегалов», для чего создали специальную при министерстве специальную комиссию. Результаты рейдов такие: «Яндекс» - 44 нелегальных заказа, «Такси Везет» - 4, «Такси Перемен» - 3, «Убер» - 2 заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU