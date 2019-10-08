В Пермском крае ищут тело утонувшего рыбака

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-08T09:56:39+03:00

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Родственники пропавшего 67-летнего мужчины просят помощи в поисках тела. Пенсионер плыл на лодке по Каме от Чермоза до Усть-Гаревой. Предположительно, что в районе Бор-Ленвы произошло несчастье, и мужчина утонул.

Тело погибшего так и не нашли. Родные обратились к жителям края в социальных сетях с просьбой о помощи.

Был одет во фланелевую с бело-желтой клеткой рубашку, болоньевый стяженный темно-синий жилет, синие джинсы, термобелье, черные брюки и серая футболка, спасательный жилет - черный с синей полосой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски пенсионера, который ушел за грибами и пропал. Сергей Дымов ушел из дома днем 24 августа в лес за грибами в микрорайоне Южный и до сегодняшнего дня никто не знал, где он. В четверг, 12 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что 73-летний найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

ИСТОЧНИК KP.RU