Это была не петарда: стало известно, что могло случиться с пострадавшей от живодеров кошкой

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-08T09:20:21+03:00

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- Люди, опомнитесь, они тоже живые, они также чувствуют боль, - просят зоозащитники Краснокамска. На прошлой неделе мы рассказывали о кошке, которую спасают пермские волонтеры. Ее нашли в Нефтекамске, но там оказать бедняге помощь не смогли - слишком серьезные травмы.

- Судя по всему, кошка пострадала от взрыва петарды, - сообщили волонтеры. - Как видно на фото, такие повреждения нельзя получить механическим путем.

Кошку - ее, кстати, назвали Морошкой - привезли в Пермь. Как рассказали волонтеры, врачи исключили вариант с петардой, потому что в этом случае травмы были бы серьезнее.

- Дело в том, что ей кто-то нанес серьезную травму - хвоста у кошки нет, - пишут волонтеры. - У Морошки начался сильный воспалительный процесс. Неделю мы будем за ней наблюдать, а затем снова привезем к врачу. Сейчас были прописаны каждодневные обработки, примочки, заживляющие мази и повязки, а также антибиотик.

ИСТОЧНИК KP.RU