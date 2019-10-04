«По следам башкирских живодеров». Волонтеры из Прикамья спасают кошку, которая пострадала от петарды

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-04T17:28:27+03:00

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«Это жесть!», «Это по примеру башкирских щенков, что ли?», «Откуда такая жестокость?», «Опять дело рук детей, наверное?», - комментируют шокирующий пост пользователи соцсетей.

Информация о пострадавшей от взрыва петарды кошке появилась в группе ВКонтакте «Краснокамск. Пермь. Помощь животным». На фото – кошка-богатка без хвоста с развороченными органами. Как выяснили корреспонденты «КП-Пермь», эту беднягу нашли жители Нефтекамска, но оказать квалифицированную ветеринарную помощь не смогли, потому и обратились к пермским зоозащитникам.

- За последние полтора года мы привезли из Удмуртии около 50 животных, там нет возможности оказать квалифицированную помощь: ни анализов, ни УЗИ, ни другой экстренной помощи, - рассказали нам зоозащитники из Краснокамска. - Поэтому сейчас мы ищем добровольцев, которые перевезут животное в Пермь на лечение. Судя по всему, помощь нужна кошке, которая пострадала от взрыва петарды. Как видно на фото, такие повреждения нельзя получить механическим путем, у нее отсутствует хвост.

Не исключено, что повторным случаем живодерства, произошедшим после резонансной гибели щенков в Башкирии, займутся правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU