В Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса
В социальных сетях пермяки пожаловались на еще одно ЧП в общественном транспорте. В понедельник, 7 октября, в дверях автобуса застряла пенсионерка.
По сообщению очевидцев, женщина не успела зайти и ее зажало. Водитель начал движение и только потом стал закрывать двери. Пенсионерка в этот момент находилась еще на входе в автобус.
Пассажиры стали кричать. Очевидцы отмечают, что водитель открыл двери, но даже не извинился перед пострадавшей пенсионеркой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на здание, находящееся с правой стороны по ходу движения. На место аварии выехали все оперативные службы: полиция, скорая, спасатели. Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу имени Гринберга.
ИСТОЧНИК KP.RU