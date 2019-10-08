2019-10-08T07:10:11+03:00
Происшествия

В Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса

Водитель начал закрывать двери на ходу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В социальных сетях пермяки пожаловались на еще одно ЧП в общественном транспорте. В понедельник, 7 октября, в дверях автобуса застряла пенсионерка.

По сообщению очевидцев, женщина не успела зайти и ее зажало. Водитель начал движение и только потом стал закрывать двери. Пенсионерка в этот момент находилась еще на входе в автобус.

Пассажиры стали кричать. Очевидцы отмечают, что водитель открыл двери, но даже не извинился перед пострадавшей пенсионеркой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рейсовый автобус врезался в магазин. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и наехал на здание, находящееся с правой стороны по ходу движения. На место аварии выехали все оперативные службы: полиция, скорая, спасатели. Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу имени Гринберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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