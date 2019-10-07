В Прикамье пересмотрели тарифы за тепло

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-07T13:21:42+03:00

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Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края пересчитало тарифы за тепло для «Пермской сетевой компании». Об этом сообщил юрист Виталий Степанов.

Власти пересмотрели тарифы после решений Пермского краевого суда и аппеляционных определений Верховного суда. Снижение составило около 5%.

Юрист отмечает, что пермяки могут сделать перерасчет и, в связи с постановлением, вернуть деньги. Только стоит поторопиться, так как на это дается три месяца со дня принятия Верховным Судом апелляционного определения. Это было сделано 25 июля 2019 года.

А для жителей Новых Лядов тарифы были не завышены, а наоборот, занижены. По мнению юриста, не стоит опасаться дочислений.

Напомним, ранее мы писали о том, что до 2024 года в Прикамье установят 44 газомоторных заправки. В Прикамье обсудили программу развития газомоторного рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU