До 2024 года в Прикамье установят 44 газомоторных заправки
В Прикамье обсудили программу развития газомоторного рынка. В регионе планируют построить 44 газомоторных комплекса.
Строительство новых заправок будет финансироваться за счет федерального бюджета. Правительство Пермского края направило заявку на получение в 2020 году порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство 11 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС).
Максим Решетников отметил, что к 2024 году в Пермском крае планируют построить 44 газомоторных заправки. По мнению губернатора, новый вид топлива позволит значительно сэкономить в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках.
В ходе реализации новой транспортной модели в Прикамье закупают новые автобусы, которые работают на газомоторном топливе.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей
ИСТОЧНИК KP.RU