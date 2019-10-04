2019-10-04T11:38:34+03:00
Общество

До 2024 года в Прикамье установят 44 газомоторных заправки

Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье обсудили программу развития газомоторного рынка. В регионе планируют построить 44 газомоторных комплекса.

Строительство новых заправок будет финансироваться за счет федерального бюджета. Правительство Пермского края направило заявку на получение в 2020 году порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство 11 автомобильных газонакопительных компрессорных станций (АГНКС).

Максим Решетников отметил, что к 2024 году в Пермском крае планируют построить 44 газомоторных заправки. По мнению губернатора, новый вид топлива позволит значительно сэкономить в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках.

В ходе реализации новой транспортной модели в Прикамье закупают новые автобусы, которые работают на газомоторном топливе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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