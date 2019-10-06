2019-10-06T10:47:55+03:00
Происшествия

Ночью в центре Перми произошла авария, есть пострадавшие

Медики оказали им помощь на месте
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото с места ДТП из Instagram @chp_59Фото с места ДТП из Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

Ночью в центре Перми произошло ДТП. По улице Ленина в сторону улицы Крисанова двигался автомобиль ВАЗ. За рулем находилась 24-летняя девушка. В районе одного из домов по улице Ленина девушка, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю "Киа". В результате машины столкнулись на перекрестке.

- Автомобили получили механические повреждения, пострадавшим оказали разовую помощь прибывшие медики "скорой помощи", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок. Утром 5 октября на трассе водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот». Водитель погиб, а водитель УАЗа и его маленький пассажир госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми закончены поиски пропавшего мужчины
В Прикамье заключенных, которые надругались над осужденным, перевели в другую колонию
"Год боролся за жизнь". Хоккеист, выступавший за "Молот-Прикамье", умер в немецкой клинике
Подозрительная коляска в центре города испугала пермяков
В аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок
В Прикамье в поезде нашли тело мужчины
Самолет с пермскими туристами задержали на Кипре на 12 часов
Пермская учительница победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Учитель года»
«Его просто выкинули и ушли». В Перми ищут хозяев для щенка, которого спасли от смерти
«Очень похож». Пермяки познакомили Шварценеггера с его роботом-двойником
Прикамские врачи спасли истекающую кровью роженицу
«Отметили день рождения». В Пермском районе праздник завершился трагедией
Стало известно о судьбе 75-летней пенсионерки из Краснокамска, которая ушла в церковь и пропала
«Отдохнувший, посвежевший и даже помолодевший». Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, выложил первые фото после колонии
В Перми мужчина висел на пятом этаже на спутниковой антенне