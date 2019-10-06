Ночью в центре Перми произошла авария, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-06T10:47:55+03:00

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Ночью в центре Перми произошло ДТП. По улице Ленина в сторону улицы Крисанова двигался автомобиль ВАЗ. За рулем находилась 24-летняя девушка. В районе одного из домов по улице Ленина девушка, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество автомобилю "Киа". В результате машины столкнулись на перекрестке.

- Автомобили получили механические повреждения, пострадавшим оказали разовую помощь прибывшие медики "скорой помощи", - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок. Утром 5 октября на трассе водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот». Водитель погиб, а водитель УАЗа и его маленький пассажир госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU