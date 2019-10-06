2019-10-06T09:16:38+03:00
Происшествия

В аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок

Очевидцы сообщают, что водитель уснул за рулем
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы ЧП БерезникиСкриншот с видео из группы ЧП Березники
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5 октября на трассе Пермь-Березники произошла авария. Утром водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот». В результате аварии погиб молодой водитель ВАЗа, а водитель УАЗа и его пассажир - ребенок - получили травмы.

- Водитель ВАЗа уснул за рулем, там подъем затяжной, - предполагают пользователи сети.

- У меня сердце кровью обливалось, когда ребенка посадили на обочину, а он ревел и звал папу, - пишут очевидцы.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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