В аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок
Очевидцы сообщают, что водитель уснул за рулем
Скриншот с видео из группы ЧП Березники
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5 октября на трассе Пермь-Березники произошла авария. Утром водитель автомобиля ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот». В результате аварии погиб молодой водитель ВАЗа, а водитель УАЗа и его пассажир - ребенок - получили травмы.
- Водитель ВАЗа уснул за рулем, там подъем затяжной, - предполагают пользователи сети.
- У меня сердце кровью обливалось, когда ребенка посадили на обочину, а он ревел и звал папу, - пишут очевидцы.
По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU