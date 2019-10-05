2019-10-05T09:59:34+03:00
Происшествия

«Отметили день рождения». В Пермском районе праздник завершился трагедией

Ссора двух гостей переросла в убийство
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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3 октября житель села Платошино Пермского района отмечал день рождения. После распития алкогольных напитков двое гостей – 46-летний и 48-летний мужчины – поссорились. Старший из них схватил со стола кухонный нож и ударил им противника. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следователи следственного управления СК России по Пермскому краю в тот же день возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Подозреваемый в совершении преступления задержан, в ближайшее время в суд будут направлены материалы по поводу избрания ему меры пресечения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. - По уголовному делу установлены и допрошены очевидцы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что 30 августа в Перми возле гостиницы по улице Васильева, 3, был обнаружен труп мужчины, личность которого полиция не может установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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