«Помогите установить личность». Полиция выясняет, чье тело было найдено возле пермской гостиницы

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-03T19:10:22+03:00

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Ночью 30 августа в Перми возле гостиницы по улице Васильева, 3, был обнаружен труп неизвестного мужчины. И до сих пор полиция не может установить его личность.

На вид погибшему 60-65 лет, рост около 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на лице в области подбородка и над верхней губой - щетина.

Был одет в куртку темно-коричневого цвета с замком-молнией, джемпер синего цвета с надписью на груди «Loncler», брюки спортивные черного цвета, кроссовки черного цвета с четырьмя вертикальными вставками по бокам белого цвета.

- Особые приметы неизвестного: на левой боковой стороне шеи крупная родинка темно-коричневого цвета, имеется несколько шрамов - на наружной стороне левой руки в области локтевого сгиба, на тыльной стороне левой руки и на внутренней стороне левого бедра в области колена, - сообщили в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. – Также на теле есть татуировки: на наружной стороне плеча правой руки - голова женщины в анфас, на наружной стороне голени правой ноги = буквы «ICBI», «DDR» и факел между ними.

Всех, кто может помочь в опознании, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (342) 241-36-40 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU