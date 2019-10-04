2019-10-04T16:48:12+03:00
Происшествия

В Прикамье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

В салоне было восемь человек, один из которых ребенок
Алена ОВЧИННИКОВА
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Авария произошла в пятницу днем на 13 километре трассы Пожва-КудымкарАвария произошла в пятницу днем на 13 километре трассы Пожва-КудымкарФото: Василий Вахрин
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Серьезное ДТП произошло 4 октября в 13.15 на трассе Пожва-Кудымкар в Юсьвинском районе. На 13 километре автодороги 30-летний водитель рейсового микроавтобуса KIA не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. По данным ГИБДД в салоне находилось восемь пассажиров, один из которых – ребенок. Все они чудом не пострадали.

- Движение автотранспорта затруднено не было, однако для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали что в Свердловском районе водитель наехал на незакрепленный люк и едва не попал в ДТП. Машину подбросило и чуть не вынесло на полосу встречного движения. Видео опубликовали в соцсетях родственники пострадавшего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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