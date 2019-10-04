В Прикамье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
Серьезное ДТП произошло 4 октября в 13.15 на трассе Пожва-Кудымкар в Юсьвинском районе. На 13 километре автодороги 30-летний водитель рейсового микроавтобуса KIA не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. По данным ГИБДД в салоне находилось восемь пассажиров, один из которых – ребенок. Все они чудом не пострадали.
- Движение автотранспорта затруднено не было, однако для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали что в Свердловском районе водитель наехал на незакрепленный люк и едва не попал в ДТП. Машину подбросило и чуть не вынесло на полосу встречного движения. Видео опубликовали в соцсетях родственники пострадавшего водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU