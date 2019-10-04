2019-10-04T06:54:51+03:00
Происшествия

В Перми автомобилист наехал на люк и едва не попал в ДТП

Машина подлетела и чуть не перевернулась [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: скриншот с видео instagram @chp_59Фото: скриншот с видео instagram @chp_59
Изменить размер текста:

В Свердловском районе Перми местный житель едва не попал в ДТП, наехав на незакрепленный люк. Дочь автомобилиста выложила видео в социальных сетях.

Мужчина едет по улице 25 Октября, наезжает правым задним колесом на люк. Машину подбросило и чуть не вынесло на полосу встречного движения.

chp_59chp_59
В Перми автомобилист наехал на люк и едва не попал в ДТП
515 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам девушки, машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал.

- За рулем мой папа, и сегодня с ним произошла вот такая история. Знаете почему? Потому что люки, как блины на сковородке, вращаются на ул. 25 октября в связи с ремонтом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе. Оказалось, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей
В центре Перми провалился асфальт
В Прикамье закончены поиски пропавшей школьницы
В Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin»
«Не вернулась после школы домой». В Прикамье пропала 14-летняя школьница
В Прикамье полицейский спас ребенка, который упал в канализационный колодец
В Перми в закрытой машине обнаружили мужчину без сознания
В Перми начали строить новый корпус гимназии №3
В Перми с высоты упал 11-летний мальчик
В Перми завершили ремонт улицы Встречной
В Перми возбудили уголовное дело в отношении экскаваторщика, который сбил женщину
Диспансеризация – это просто
«Гигантские осьминоги и летающие машины». Пермские фотографы показали Кировский район в будущем
Собаку убили, а ее щенков оставили умирать: в Прикамье произошел очередной случай живодерства
В Перми нашли подрядчика для обследования дома с трещиной на Компросе,31а
«Помогите установить личность». Полиция выясняет, чье тело было найдено возле пермской гостиницы
В Перми пожилой водитель на пешеходном переходе сбил двух девочек
Стало известно, что произошло в Перми у цирка, где нашли труп
Пермяк через суд получил компенсацию за несостоявшийся отпуск
В Перми отключили воду в микрорайоне Парковый
В Перми у цирка нашли труп
Увековечить память своего деда-фронтовика сможет каждый пермяк
В Прикамье спасатели достали из ямы двух провалившихся собак
В Пермском крае пройдет конкурс патриотических проектов
В Пермском минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением неонатологов
За сентябрь в Перми родилось более 1000 детей
"Не стало моей мамочки". Мошенники взламывают страницы в соцсетях и просят деньги на похороны