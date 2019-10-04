СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-04T06:54:51+03:00

Машина подлетела и чуть не перевернулась [видео]

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В Свердловском районе Перми местный житель едва не попал в ДТП, наехав на незакрепленный люк. Дочь автомобилиста выложила видео в социальных сетях.

Мужчина едет по улице 25 Октября, наезжает правым задним колесом на люк. Машину подбросило и чуть не вынесло на полосу встречного движения.

chp_59 В Перми автомобилист наехал на люк и едва не попал в ДТП

По словам девушки, машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал.

- За рулем мой папа, и сегодня с ним произошла вот такая история. Знаете почему? Потому что люки, как блины на сковородке, вращаются на ул. 25 октября в связи с ремонтом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе. Оказалось, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU