Боксер, спасавший людей из разбившегося в Перми автобуса, получил работу в Министерстве
Появились новости о судьбе 20-летнего боксера Данила Юлдашева, который в августе этого года спасал людей из разбившегося в Перми автобуса. Отважный парень из Узбекистана решил не оставаться в России, а вернуться на родину.
- Скоро он начнет трудиться в нашей команде, - сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. – Ему предложили должность в Агентстве внешней трудовой миграции и Данил согласился.
Сейчас молодой человек знакомится со своими будущими обязанностями.
Страшное ДТП, напомним, произошло в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. Переполненный автобус с людьми из-за неисправности врезался бетонную в стену. Два человека погибли, 32 пострадали. Первым на месте аварии оказался 20-летний Данил Юлдашев. Он на протяжении двух часов доставал людей из покореженного автобуса.
- Это был мой долг. Я не мог поступить иначе, меня так воспитали, - объяснил он.
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Данил Юлдашев первым оказался на месте аварии [аудио, видео] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU