2019-10-04T15:41:24+03:00
Общество

Боксер, спасавший людей из разбившегося в Перми автобуса, получил работу в Министерстве

Он не стал оставаться в России и решил вернуться на родину в Узбекистан
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Появились новости о судьбе 20-летнего боксера Данила Юлдашева, который в августе этого года спасал людей из разбившегося в Перми автобуса. Отважный парень из Узбекистана решил не оставаться в России, а вернуться на родину.

- Скоро он начнет трудиться в нашей команде, - сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. – Ему предложили должность в Агентстве внешней трудовой миграции и Данил согласился.

Сейчас молодой человек знакомится со своими будущими обязанностями.

Страшное ДТП, напомним, произошло в Орджоникидзевском районе Перми 17 августа. Переполненный автобус с людьми из-за неисправности врезался бетонную в стену. Два человека погибли, 32 пострадали. Первым на месте аварии оказался 20-летний Данил Юлдашев. Он на протяжении двух часов доставал людей из покореженного автобуса.

- Это был мой долг. Я не мог поступить иначе, меня так воспитали, - объяснил он.

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Данил Юлдашев первым оказался на месте аварии [аудио, видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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