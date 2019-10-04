В Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей
Власти Прикамья предусмотрели расходы на содержание завода им. Шпагина с 2020 - 2022 году.
Издание «Business Class» сообщает, что в проект бюджета Пермского края заложили 75,7 миллионов рублей. Также в течение трех лет выделят 114,3 миллиона рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие социокультурного пространства.
Издание сообщает, что в планах Правительства Пермского края создать «Центр Обслуживания учреждений». Цель - обеспечивать отраслевой технический надзор сфере строительства и реконструкции инфраструктурных объектов культуры, повышения качества ремонтных работ при реализации мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние объектов культуры, а также для обеспечения эффективного использования территории завода им. Шпагина. На создание центра из бюджета края выделят 19,65 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU