2019-10-04T10:39:54+03:00
Общество

В Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей

Эту сумму заложили в проект бюджета
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Власти Прикамья предусмотрели расходы на содержание завода им. Шпагина с 2020 - 2022 году.

Издание «Business Class» сообщает, что в проект бюджета Пермского края заложили 75,7 миллионов рублей. Также в течение трех лет выделят 114,3 миллиона рублей на проведение мероприятий, направленных на развитие социокультурного пространства.

Издание сообщает, что в планах Правительства Пермского края создать «Центр Обслуживания учреждений». Цель - обеспечивать отраслевой технический надзор сфере строительства и реконструкции инфраструктурных объектов культуры, повышения качества ремонтных работ при реализации мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние объектов культуры, а также для обеспечения эффективного использования территории завода им. Шпагина. На создание центра из бюджета края выделят 19,65 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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