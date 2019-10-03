В Прикамье иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-03T08:00:54+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали две местные жительницы. Женщин с травмами отправили в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в среду, 2 октября, в Кунгуре на улице Блюхера. Водитель иномарки «Форд Фокус», двигаясь в направлении улицы Луговая, сбил двух женщин. Пострадавшие переходили дорогу по «зебре». Женщины получили травмы различной степени тяжести.

Оказалось, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае водитель на Lexus сбил лося. 2 октября в Пермском крае произошло ДТП с участием водителя, управлявшего автомобилем Lexus и лосем. Авария произошла около 16.00 часов на трассе Пермь-Губаха перед спуском к реке Вильва.

ИСТОЧНИК KP.RU