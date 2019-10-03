В Перми трамваи перешли на зимний режим работы
На улице холодает, поэтому в администрации Перми приняли решение перевести электротранспорт Перми на зимний режим.
В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что первая ступень уже запущена. В трамваях включили теновые обогреватели, которые находятся под пассажирскими сидениями.
Когда температура воздуха опустится до - 5 градусов, включат электрокалорифы и тепловую завесу.
- Тепловые завесы были установлены в рамках программы модернизации систем отопления в пермских трамваях. Они расположены над дверными проемами и ограничивают поступление холодного воздуха в вагон. В первую очередь такие приборы устанавливались в трамваях более старых моделей, - сообщили в администрации Перми
Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость проезда в Перми может увеличиться до 26 рублей. В пресс-службе мэрии отметили, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU