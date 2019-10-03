В Перми трамваи перешли на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-03T11:03:54+03:00

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На улице холодает, поэтому в администрации Перми приняли решение перевести электротранспорт Перми на зимний режим.

В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что первая ступень уже запущена. В трамваях включили теновые обогреватели, которые находятся под пассажирскими сидениями.

Когда температура воздуха опустится до - 5 градусов, включат электрокалорифы и тепловую завесу.

- Тепловые завесы были установлены в рамках программы модернизации систем отопления в пермских трамваях. Они расположены над дверными проемами и ограничивают поступление холодного воздуха в вагон. В первую очередь такие приборы устанавливались в трамваях более старых моделей, - сообщили в администрации Перми

Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость проезда в Перми может увеличиться до 26 рублей. В пресс-службе мэрии отметили, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU