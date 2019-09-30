2019-09-30T16:28:29+03:00
Общество

Стоимость проезда в Перми может увеличиться до 26 рублей

А по безналичной оплате проезда будет скидка в два рубля
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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30 сентября состоялось заседание тарифной комиссии, где рассматривался вопрос об изменении тарифа на проезд. Стоимость билета предлагают поднять до 26 рублей.

- На рассмотрение депутатов Пермской городской Думы вынесут вопрос о повышении тарифа на проезд, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Стоимость билета может повыситься до 26 рублей. Также изменение предусматривает предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. В таком случае стоимость билета повысится до 24 рублей.

В пресс-службе мэрии отметили, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Например, в Самаре билет на автобус стоит 28 рублей, по безналичной оплате - 23 рубля. В Казани - 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, по безналичному расчету - 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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