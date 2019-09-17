В Перми из окна выпал 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-17T10:11:22+03:00

После падения его отправили в больницу

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В Дзержинском районе с высоты упал 34-летний мужчина. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что инцидент произошел 16 сентября в 15:00.

Пермяк выпал из окна 4 этажа дома на Подлесной. По сообщению источника, мужчина упал на козырек подъезда. Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь».

С переломом наружной лодыжки его отправили в травмпункт городской клинической больницы №4.

Напомним, ранее мы писали о том, что на годовалого ребенка в Перми упали футбольные ворота. В четверге,12 сентября, в Кировском районе Перми произошло ЧП. Во время прогулки травмировался полуторагодовалый мальчик. Травму он получил во время прогулки на детской площадке во дворе дома по улице Маршала Рыбалко, 99. Удар пришелся мальчику на голову, он получил травму головы и шеи с вывихом суставов и связок головы. Вдобавок пострадали лицо и зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU