Пермская полиция просит помощи в поиске автобусного вора

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-03T09:41:11+03:00

Мужчина забрал рюкзак, который забыла одна из пассажирок

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Сотрудники полиции устанавливают личность преступника. Из салона 32 автобуса украли рюкзак, принадлежавший одной из пассажирок.

Пермячка случайно оставила рюкзак на сидении и вышла. Забытую вещь увидел один из пассажиров. Мужчина приблизился к сумке и, убедившись, что никто не видит его, забрал рюкзак.

В сумке было шесть с половиной тысяч рублей.

Пермская полиция просит помощи у пермяков в установлении личности преступника.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост около 170 см.

Был одет в черную кепку и красную ветровку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба позвонить по телефонам: 89993639991, 89125923308. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов.

ИСТОЧНИК KP.RU