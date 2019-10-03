Пермская полиция просит помощи в поиске автобусного вора
Сотрудники полиции устанавливают личность преступника. Из салона 32 автобуса украли рюкзак, принадлежавший одной из пассажирок.
Пермячка случайно оставила рюкзак на сидении и вышла. Забытую вещь увидел один из пассажиров. Мужчина приблизился к сумке и, убедившись, что никто не видит его, забрал рюкзак.
В сумке было шесть с половиной тысяч рублей.
Пермская полиция просит помощи у пермяков в установлении личности преступника.
Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост около 170 см.
Был одет в черную кепку и красную ветровку. Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного человека, просьба позвонить по телефонам: 89993639991, 89125923308. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов.
ИСТОЧНИК KP.RU