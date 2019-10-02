Пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов
Трое жителей Пермского края, сев на поезд, закончили свое путешествие в камере полицейского участка. Дебоширов задержали сотрудники полиции.
Во вторник, 1 октября, с поезда «Москва-Чита» сняли пьяного жителя Прикамье. Мужчина зашел в поезд на станции Шарья, занял свое нижнее боковое место и начал застолье. Выпивая крепкие алкогольные напитки, пассажир громко ругался матом. Когда поезд доехал до Перми-2, путешествие мужчины закончилось. Его отвели в камеру.
Подобная история произошла в другом поезде. Два жителя Пермского края ехали с работы, из Москвы. Расположившись, мужчины первым делом пошли в вагон-ресторан. Вернувшись в купе, они продолжили выпивать, громко разговаривая и ругаясь матом. Доехали дебоширы только до станции Верещагино.
В отношении них были составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU