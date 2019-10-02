Пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-02T12:32:15+03:00

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Трое жителей Пермского края, сев на поезд, закончили свое путешествие в камере полицейского участка. Дебоширов задержали сотрудники полиции.

Во вторник, 1 октября, с поезда «Москва-Чита» сняли пьяного жителя Прикамье. Мужчина зашел в поезд на станции Шарья, занял свое нижнее боковое место и начал застолье. Выпивая крепкие алкогольные напитки, пассажир громко ругался матом. Когда поезд доехал до Перми-2, путешествие мужчины закончилось. Его отвели в камеру.

Подобная история произошла в другом поезде. Два жителя Пермского края ехали с работы, из Москвы. Расположившись, мужчины первым делом пошли в вагон-ресторан. Вернувшись в купе, они продолжили выпивать, громко разговаривая и ругаясь матом. Доехали дебоширы только до станции Верещагино.

В отношении них были составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU