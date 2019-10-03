Пермский театр оперы и балета начал прием заявок на конкурс «Арабеск»
В конце апреля начале мая в Перми проходит фестиваль молодых артистов балета «Арабеск». Заявки на участие в XV I конкурсе принимают от танцовщиков со всего мира до 10 февраля.
Участие в конкурсе принимают молодые артисты балета и учащиеся хореографических школ России и других стран в двух возрастных группах. В младшую входят исполнители в возрасте от 13 до 17 лет, в старшую – от 18 до 25 лет.
В день открытия фестиваля в Пермском театре состоится премьера балета Владимира Васильева «Анюта». В 2020 году мэтру, художественному руководителю и председателю жюри исполнится 80 лет.
Фестиваль будет проходить на площадке Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского с 24 апреля по 5 мая 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU