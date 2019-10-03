Юная пермячка взяла «серебро» на Первенстве Европы по тхэквондо

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-03T09:05:47+03:00

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В Испании завершилось Первенство Европы по тхэквондо. Соревнования проходили с 1 по 3 октября. Воспитанница спортивной школы Свердловского района Дана Конюхова завоевала серебряную медаль.

Руководство школы и весь город поздравляет спортсменку и ее тренера Яну Конюхову с победой на международных соревнованиях.

Фото: Спортивная школа Свердловского района

- Равняемся на лидеров! Ваши победы являются для нас примером! - отмечают в спортивной школе Свердловского района.

Победа - школа чемпионов!

Напомним, ранее мы писали о том, что «Молот-Прикамья» уступил питерскому «Динамо» по серии буллитов. В среду, 2 октября, «Молот-Прикамья» принимал команду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Поддержать пермяком пришли около 2 тысяч человек. Первый период пермские хоккеисты закончили со счетом 0:1. «Динамо» играли жестко и прессинговали. Максим Джиошвили забил гол в ворота «Молота»

ИСТОЧНИК KP.RU