В Перми расширят мост на улице Карпинского

СЕГОДНЯ 06:19 2019-10-03T06:19:44+03:00

По плану, там будет шесть полос

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Власти Перми запустили открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции улицы Карпинского. Работы будут проводиться на участке от Мира до Космонавтов.

Подрядчик должен будет продумать систему водоотвода, установить гранитные борты и оцинкованные опоры освещения, также предусмотреть наличие газонов и клумб.

Особое внимание нужно будет уделить реконструкции моста на Карпинского и расширению его до шести полос. Заказчик должен получить готовый проект не позднее 20 апреля 2020 года. Максимальная стоимость контрактв - 21,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский Политех объявил аукцион на строительство ФОК с бассейном. Комплекс планируют построить улице Профессора Дедюкина, 19. Цента контракта осталась прежней - 182, 932 рублей. Заявки на участие в торгах принимают с 1 октября по 10 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU