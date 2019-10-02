Пермский Политех объявил аукцион на строительство ФОК с бассейном

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-02T14:13:29+03:00

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В Перми вновь объявили торги на строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном. Издание «Business Class» сообщает о том, что комплекс планируют построить улице Профессора Дедюкина, 19. Цента контракта осталась прежней - 182, 932 рублей.

Заявки на участие в торгах принимают с 1 октября по 10 октября 2019.

Строительство физкультурно-оздоровительного центра должно быть завершено до 1 ноября 2020 года. Это должно быть двухэтажное здание с бассейном. По плану бассейн будут длиной 25 метров и глубиной 1,8 метров

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отремонтируют остановки общественного транспорта. В Перми продолжают ремонт остановочных пунктов. Районные администрации занимаются восстановление остановочных павильонов после аварий, меняют поликарбонат, приводят остановки в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU