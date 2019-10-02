«Что за богиня!». Модель Вики Одинцова покорила подписчиков пышными формами

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-02T18:02:05+03:00

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25-летняя модель Виктория Одинцова, более известная как Вики Одинцова – уроженка Соликамска. Девушка говорит, что своей привлекательной внешностью она обязана маме. В 18 лет старший брат привел ее в модельное агентство и с тех пор карьера пермячки быстро пошла в гору.

В 2013 году модель переехала в Санкт-Петербург. Она снималась в рекламе, видеоклипах и участвовала в показах. В апреле 2019 года Вики снялась для обложки мужского журнала Мaxim Девушка ведет свою страницу в Instagram. Сейчас у нее почти пять миллионов подписчиков.

Два с лишним года назад Вики Одинцова шокировала фолловеров, когда повисла на одной руке на крыше небоскреба. Но этот экстремальный эксперимент закончился успешно и только добавил ей подписчиков.

Фото: Instagram viki_odintcova

Почти ежедневно модель из Соликамска публикует откровенные фото, которые приводят в восторг ее подписчиков не только из России, но и со всего мира.

«Потрясающая», «Ты очень красивая», «Девушка-огонь». – комментируют пользователи.

Кстати, совсем недавно Вики Одинцова вошла в ТОП-50 самых сексуальных женщин России.

ИСТОЧНИК KP.RU