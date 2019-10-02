2019-10-02T15:25:20+03:00
Звезды

Осторожно, горячо! Три пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России

Рейтинг составили специалисты журнала MAXIM
Лилия Абибулаева
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фото: instagam Зои Берберфото: instagam Зои Бербер
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Сразу три знаменитых пермячки вошли в список ста самых сексуальных женщин России. Рейтинг подготовил мужской журнал «MAXIM». Екатерина Шпица, Зоя Бербер и соликамская модель Вики Одинцова вошли в первые 50. Конкуренцию пермячкам составляют известные актрисы, певицы и спортсменки.

Среди пермячек выше всех в рейтинге сексуальная 26-летняя модель Виктория Одинцова.

Зоя Бербер - миловидная блондинка, звезда «Реальных пацанов», «Девять жизней» и сериала «Возмездие» в этом году занимает 19 место. За последние годы актриса улучшила свой рейтинг на несколько позиций.

Екатерина Шпица - знойная брюнетка, популярная актриса театра и кино, а также активный пользователь социальных сетей. В этом году она расположилась на 42 месте. В прошлом году Екатерина была на 76 позиции рейтинга.

Лидируют в рейтинге Ольга Серябкина, Наталья Рудова и Ирина Шейк. Однако голосование еще не закончено и отдать голос за горячую пермячку еще можно на сайте издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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