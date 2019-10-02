2019-10-02T15:38:23+03:00
Происшествия

В Пермском крае около 9 тысяч человек остались без электричества

На линии элекропередач произошла авария
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Во вторник, 1 октября, 9 тысяч человек в Пермском крае остались без электричества. Издание «Рифей-Пермь» со ссылкой на «Пермэнерго» сообщает, что электроэнергии не было из-за повреждения линии электропередачи «Сива – Ножовка». Без света осталась часть территории Частинского района.

Восстановить электроэнергию удалось только в 2:34. На место ЧП выехали 18 аварийных бригад в составе более 70 человек и 26 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отремонтируют остановки общественного транспорта. В Перми продолжают ремонт остановочных пунктов. Районные администрации занимаются восстановление остановочных павильонов после аварий, меняют поликарбонат, приводят остановки в нормативное состояние. В Свердловском районе в 2019 году отремонтировано 3 площадки для ожидания транспорта - Муниципальный Дворец культуры им. Солдатова» по направлению в центр города для посадки в трамвай, «Голый Мыс» и НПО «Биомед» на улице Братская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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