В Перми будут проходить бесплатные занятия по йоге и гимнастике

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-02T06:51:03+03:00

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В шести общественных центрах Перми будут проходить бесплатные занятия по йоге, общей физической подготовке, оздоровительной гимнастике.

В пресс-службе пермской администрации сообщают, что йога проводится в общественном центре «Агат» по улице Халтурина,10. Тренировки по общей физической подготовке будут проходить в общественных центрах «Вышка-2» по улице Гашкова, 41а, «Висим» по улице Постаногова, 7 и по улице Дружбы, 12. В общественных центрах «Агат» (улица Халтурина, 10) и «Городские горки» на бульваре Гагарина, 32а пройдут занятия по оздоровительной гимнастике

Позаниматься могут все желающие абсолютно бесплатно, если нет медицинских противопоказаний.

С собой на занятия нужно принести сменную спортивную обувь и удобную одежду.

Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость проезда в Перми может увеличиться до 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU