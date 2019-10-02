Пермяк из ревности ударил подругу ножом

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-02T08:02:07+03:00

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В Перми задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина ударил подругу ножом.

Мужчина и женщина выпивали вместе в собственной квартире. Между сожителями возникла ссора. Приревновав подругу, мужчина схватился за нож. Ревнивец накинулся на женщину и ударил ее несколько раз в грудь и в плечо. С колото-резаными ранами женщину доставили в больницу.

Травмы квалифицировали, как тяжкий вред здоровью. Мужчин задержал и водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк избил соседа из-за словесной перепалки. Соседская беседа переросла в словесную перепалку. Чтобы отстоять свою правоту, один из соседей начал избивать другого. 30-летний пермяк нанес своему знакомому множественные удары кулаками по телу. 40-летниего потерпевшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU