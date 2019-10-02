Пермяк избил соседа из-за словесной перепалки

СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-02T06:58:24+03:00

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В Перми между двумя соседями произошла драка. Мирный разговор двух жителей района едва не закончился трагедией.

Соседская беседа переросла в словесную перепалку. Чтобы отстоять свою правоту, один из соседей начал избивать другого. 30-летний пермяк нанес своему знакомому множественные удары кулаками по телу. 40-летниего потерпевшего доставили в больницу.

Травмы, которые он получил квалифицировали, как тяжкий вред здоровью. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудят за избиение отца. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, родственники вместе выпивали. В ходе вечера между отцом и сыном возникла ссора. Отстаивать свое мнение 27-летний мужчина решил кулаками. Он набросился на отца и стал избивать мужчину. Сын бил родственника по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU