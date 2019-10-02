В Прикамье мужчину осудят за избиение отца

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-02T06:25:04+03:00

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Инцидент произошел в Березниках. Местный житель едва ли не убил отца, чтобы доказать свою правоту.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, родственники вместе выпивали. В ходе вечера между отцом и сыном возникла ссора. Отстаивать свое мнение 27-летний мужчина решил кулаками. Он набросился на отца и стал избивать мужчину. Сын бил родственника по голове.

Потерпевшего удалось спасти благодаря оказанной медицинской помощи.

Буйного родственника задержали. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за пьяную езду. В Суксунском районе местного жителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU