В Прикамье мужчину осудят за избиение отца
Инцидент произошел в Березниках. Местный житель едва ли не убил отца, чтобы доказать свою правоту.
Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, родственники вместе выпивали. В ходе вечера между отцом и сыном возникла ссора. Отстаивать свое мнение 27-летний мужчина решил кулаками. Он набросился на отца и стал избивать мужчину. Сын бил родственника по голове.
Потерпевшего удалось спасти благодаря оказанной медицинской помощи.
Буйного родственника задержали. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отправится за решетку за пьяную езду. В Суксунском районе местного жителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU