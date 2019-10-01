Житель Прикамья отправится за решетку за пьяную езду

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-01T06:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Суксунском районе местного жителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Летом 2019 года мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде, но через некоторое время он снова сел в машину, и снова нетрезвый.

В его организме обнаружили 1 мг/л этилового спирта.

Помимо заключения мужчина лишен права управления транспортным средством на два года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за водителя без прав пострадали три человека. В Мотовилихинском районе Перми 28 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. В УГИБДД по Перми сообщили, что 27-летний водитель не справился с управлением. По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU