2019-10-01T14:43:50+03:00
Общество

Дмитрий Медведев выделил землю под строительство цементного завода в Пермском крае

Завод появится на землях Чусовского лесничества.
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае появится новый цементный завод. Издание «Рифей-Пермь» со ссылкой на Instagram губренатора Максима Решетникова сообщает о том, что распоряжение выделить земели под строительство завода дал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Для этих нужд выделят 78 га земель Чусовского лесничества. Планируется, что на заводе смогут работать 300 человек. Строительство предприятия планируют завершить в 2024 году. На возведение нового завода выделят 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми изменится внешний вид выставочного зала. В Перми отремонтируют фасад дома на Комсомольском проспекте,10. В этом доме находится Центральный выставочный зал и кафе. При ремонте внешний вид здание, которое является объектом культурного наследия, изменится. Планируется преобразовать экстерьер выставочного зала и прилегающего к нему кафе «Мята». Также изменится козырек над входом в кафе «Франческо». Его выполнят в единой конфигурации выставочным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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