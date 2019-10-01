2019-10-01T11:43:28+03:00
Общество

В Перми изменится внешний вид выставочного зала

Также свой облик изменит экстерьер двух кафе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми отремонтируют фасад дома на Комсомольском проспекте,10. В этом доме находится Центральный выставочный зал и кафе. Издание «Business Class» сообщает, что при ремонте внешний вид здание, которое является объектом культурного наследия, изменится.

Планируется преобразовать экстерьер выставочного зала и прилегающего к нему кафе «Мята». Также изменится козырек над входом в кафе «Франческо». Его выполнят в единой конфигурации выставочным залом.

У входа в зал хотят установить ограждение из светопрозрачного материала.

Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта. На реконструкцию планируются потратить 14 998 880 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми для инвалидов установят подъемник в переходе у Центрального рынка. МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на установку оборудования. Максимальная цена контракта - 2, 8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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