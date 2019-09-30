В Перми для инвалидов установят подъемник в переходе у Центрального рынка

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-30T15:39:44+03:00

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В подземном переходе у Центрального рынка появится подъемник для маломобильных граждан. Издание «Business Class» сообщает о том, что МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на установку оборудования. Максимальная цена контракта - 2, 8 миллиона рублей.

Со дня заключение контракта у подрядчика есть 125 дней, чтобы установить подъемник в подземном переходе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми изменилась структура администрации. Департамент дорог и транспорта теперь будет носить название «Департамента транспорта» и будет отвечать только за общественный транспорт. За организацию дорожного движения ответственен департамент дорог и благоустройства, который раньше назывался «управление внешнего благоустройства». Кроме того, в сентябре было создано МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми». Новое ведомство отвечает за мониторинг уровня содержания территории муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU