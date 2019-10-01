В Перми легковушка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-01T07:39:30+03:00

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Вечером 30 сентября в Перми произошла смертельная авария. В Кировском районе Перми на улице Светлогорской легковушка сбила 79-летнего мужчину.

Пострадавший получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей «скорой помощи». Но медики оказались бессильны. Мужчина погиб в машине «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за водителя без прав пострадали три человека. В Мотовилихинском районе Перми 28 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. В УГИБДД по Перми сообщили, что 27-летний водитель не справился с управлением. По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали два пассажира и водитель. Пострадавший с травмами различной степени тяжести отправили в больницу. Полицейские выяснили, что у водителя не было с собой водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU